Доба на Донбасі: один український воїн поранений, ще один отримав бойову травму

Російські безпілотники на прикордонних ділянках - вже скоріше норма, ніж виняток. Крім використання БПЛА, бойовики РФ 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, неподалік від Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського ворог обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120 і 82-мм калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік від Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення, інший - бойову травму. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан поранених - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
Станом на 7:00 ранку 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
Разом з тим у відомстві повідомили, що з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в Міноборони.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, неподалік від Новозванівки російські найманці вели вогонь з озброєння БМП-1, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу Кримського ворог обстрілював позиції ЗСУ з автоматичних станкових гранатометів.
Біля Нью-Йорка окупанти 4 рази відкривали вогонь з мінометів 120 і 82-мм калібру, а також станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Причепилівки збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Неподалік від Південного російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"В результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення, інший - бойову травму. Воїни знаходяться в лікувальному закладі. Стан поранених - середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.
Відзначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.
Станом на 7:00 ранку 26 липня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
В районі Причепилівки збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.
Разом з тим у відомстві повідомили, що з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.
"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представникам СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.
Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в Міноборони.
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