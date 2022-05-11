Доба на Донбасі: один український вояк загинув, двоє поранені

В результаті обстрілу російських бойовиків, за минулу добу суботи були поранені два українських бійці, поранення третього виявилося несумісним з життям - він загинув на місці.



Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.



"За минулу добу, 7 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ", - випливає з повідомлення.



Зокрема, в напрямку селища Піски російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з протитанкових ракетних комплексів. Поблизу населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Близько Невельського противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У напрямку Кримського російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.



Крім цього, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.



Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Ще двоє воїнів отримали поранення.



Стан здоров'я одного воїна - важкий, іншого - задовільний.



Підкреслюється також, що на обстріли збройних формувань Російської Федерації наші захисники відкривали у відповідь вогонь.



"Станом на 7:00 ранку 8 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.