Доба на Донбасі: 10 порушень режиму тиші і обстріл житлового сектора

09:34 24 липня Київ, Україна

Вчора в зоні проведення бойових дій з боку окупантів було зафіксовано вже далеко не перший обстріл житлового сектора Мар'їнки. Останній раз жителі Мар'їнки зазнали російської агресії напередодні Дня Перемоги. Всього за минулу добу російські найманці порушили режим тиші 10 разів.



Про це повідомляє пресцентр ООС.



Так, поблизу Дослідного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру. У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Катеринівки - вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.



В районі Павлополя сепаратисти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. На Приазов'ї, неподалік Водяного, вони обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також з мінометів 120-го калібру окупанти вчинили обстріл приватного сектора Дослідного.



З автоматичних станкових гранатометів сепаратисти обстріляли житловий сектор населеного пункту Мар'їнка, в результаті чого місцевий житель отримав осколкові поранення. Потерпілий перебуває в лікувальному закладі. Стан здоров'я - задовільний.



Крім того, було зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 з перетином лінії розмежування.



Станом на ранок, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню - біля Новоолександрівки і поблизу Водяного біля Донецька.



На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.