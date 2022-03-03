Долю Нагірного Карабаху вирішуватимуть у Москві

08:48 09 жовтень Київ, Україна

Вчора, 8 жовтня, в Женеві пройшли переговори Мінської групи ОБСЄ з представниками Азербайджану . Це поки єдиний чинний формат переговорів щодо Нагірного Карабаху. Його співголовами є Росія, Франція та США. Зустріч проходила в закритому форматі. Підсумком зустрічі стало призначення наступного раунду переговорів щодо врегулювання конфлікту, який намічений на 12 жовтня в Москві.

У переговорах повинні взяти участь міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану.



Тим часом Єреван звинуватив Баку в обстрілі християнського храму в місті Шуша в Нагірному Карабаху. Він сильно пошкоджений, адже одна з ракет потрапила прямо в купол. В Азербайджані це заперечують. Мовляв, в історичні та культурні пам'ятки не ціляться.



Своєю чергою, Баку звинувачує Вірменію в обстрілі мирних жителів в місті Барда. За словами азербайджанської сторони, вірмени застосували потужну радянську ракету "Точка-У". В Єревані теж відкидають звинувачення.