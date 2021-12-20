Суд розбереться звідки у заводу «Електроважмаш» мільйонні збитки

По факту доведения крупного промышленного предприятия до банкротства завершено и передано для дальнейшего рассмотрения в суд уголовное дело.

В обвинительнном акте,фигурируют 13,7 млн гривен убытков, которые были нанесены госпредприятию «Электротяжмаш».

Информация предоставлена Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП). Всем фигурантам дела инкриминируются преступления, которые предусмотрены по ч. 2 статьи 364 УК Украины.

Среди тех лиц, которым было сообщено о подозрении, два заместителя директора госпредприятия «Электротяжмаш». Также в группе присутствует и начальник одного из управлений завода, а также директор и конечный бенефециар чешской компании.

Связь прослеживается самая прямая: в 2017 году должностные лица с «Электротяжмаша», использовав посредничество компании, подконтрольной им и зарегистрированной в Праге, провернули продажи запчастей. Причем если «Электротяжмаш» оформил продажу чехам на сумму 600 300 евро, то уже чешская компания продала эти же запчасти литовцам за 1 млн 22 тысячи евро.

Уже в первом квартале 2020 года «Электротяжмаш» сократил выпуск продукции.

Ранее сообщалось о том, что государственное предприятие «Электротяжмаш» доведено до банкротства.