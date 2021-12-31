Суд скасував арешт рахунків компанії «Тедіс» в інтересах держави

Рішенням судді Господарського суду Києва скасований арешт, раніше накладений на рахунки компанії «Тедіс».

Рішення про арешт рахунків було прийнято 10 липня. Суд вирішив частково задовольнити заяву АМКУ про забезпечення позову та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Тедіс Україна» в банківських установах. На думку суду, «вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти ТОВ« Тедіс Україна »в межах суми накладеного на названого суб'єкта господарювання рішенням штрафу (3,43 млрд гривень) є адекватним заходом, здатної забезпечити виконання судового рішення в разі задоволення позову АМКУ. Разом з тим, невжиття таких заходів може призвести до недоотримання держбюджетом відповідної суми коштів у разі ухилення компанії від виконання рішення суду »

Однак, 13 серпня той же суддя вирішив скасувати арешт рахунків компанії. Суд зазначив, що з поданих заявником документів випливає, що арешт коштів ТОВ «Тедіс Україна» може привести до неможливості виконання зобов'язань останнього з дистрибуції тютюнової продукції, як наслідок, наявності дефіциту легальних сигарет на полицях магазинів, а також до дестабілізації на тютюновому ринку України і втрат державного та місцевого бюджетів податкових відрахувань. У зв'язку з цим, суд вирішив задовольнити клопотання компанії про скасування заходів забезпечення позову.

У жовтні 2019 року АМКУ оштрафував на 6,5 млрд гривень чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів і «Тедіс Україна». У тому числі остання компанія була оштрафована на 3,4 млрд гривень. АМКУ визнав, що монополія «Тедіс Україна» на ринку дистрибуції протиправно виникла в результаті узгоджених дій цієї компанії і тютюнових компаній-виробників, і наклав на порушників антимонопольного законодавства штраф.

Антимонопольний комітет також рекомендував компаніям «Філіп Морріс», «Бритіш Американ Тобакко», «Джей Ті» і «Імперіал Тобакко» вжити заходів щодо обмеження монополізму та розвитку конкуренції на ринку дистрибуції сигарет.