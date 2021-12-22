Суд призначив розгляд скарги Януковича на вересень

12:32 13 серпень Київ, Україна

Скарга адвокатів колишнього президента України Віктора Януковича буде розглядатися Київським апеляційним судом у вересні поточного року. Апеляція подана щодо прийнятого рішення про обрання запобіжного заходу у справі про державну зраду.

Про це повідомили в прес-службі адвокатського об'єднання "Авер Лекс".

"Перенесена на 10 вересня", - повідомили адвокати.

Нагадаємо! 4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Януковича звання президента через те, що він самоусунувся від виконання своїх обов'язків і втік з країни.

Довідково! Оболонський районний суд Києва 24 січня ухвалив звинувачувальний вирок Януковичу у справі про держзраді і заочно призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років. Приватні адвокати Януковича, а також госадвокат Юрій Рябовол подали апеляційні скарги на вирок. Крім того, адвокат Януковича Олександр Байдик попросив суд виправити у вироку суму процесуальних витрат, що підлягають стягненню з його підзахисного, з 3,5 тисячі доларів до 2 тисяч доларів. Також він просить суд "виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставина, що пом'якшує покарання Януковичу В.Ф .: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації".