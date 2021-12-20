Суд Києва наклав арешт на майно і акції "Мотор Січі"

10:23 20 березень Київ, Україна

Стосовно запорізької "Мотор Січі" СБУ здійснює досудові розслідування в двох напрямках: диверсійна і підривна діяльність на користь РФ і незаконна приватизація.



Про це повідомляє пресцентр СБУ.



За результатами судового розгляду майно передане в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) з обов'язковим визначенням керуючої компанії, яка має державну форму власності.



СБУ також нагадує, що зараз Головне слідче управління СБУ здійснює досудові розслідування щодо "Мотор Січі" за двома напрямками. Перший - за ознаками злочинів, передбачених статтями 14, 15, 111 і 113 Кримінального кодексу України (щодо диверсійної і підривної діяльності на користь РФ). Другий - за ознаками злочинів, передбачених статтями 209, 212 і 364 Кримінального кодексу України. У ньому досліджуються порушення законодавства при первинній приватизації і подальшій незаконній концентрації акцій.



"Мова йде не тільки про долю одного підприємства, а про те, наскільки держава здатна захистити власні інтереси. Адже збереження "Мотор Січі" - питання національної безпеки", - зазначив голова СБУ Іван Баканов.



Державне підприємство АТ "Мотор Січ" продовжить свою роботу у відповідності до вимог чинного законодавства, зі збереженням робочих місць та виконанням зобов'язань в рамках виробничих замовлень.