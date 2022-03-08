Суд Євросоюзу зняв санкції з активів Януковича

12:22 09 червень Київ, Україна

Суд Євросоюзу скасував стосовно колишнього президента України Віктора Януковича санкції, які стосувалися його особистих активів і активів його старшого сина Олександра.

Про це повідомили в пресслужбі суду.



Суд анулював рішення Ради ЄС від 2019 про продовження санкцій, накладених на Януковича і його сина Олександра. Тобто рішення суду стосується санкцій, які вже втратили чинність. Вони полягали в замороженні активів.

"Рада ЄС не змогла продемонструвати, що право на захист і право на ефективний судовий захист було дотримано в кримінальних процесах, які ведуться щодо цих осіб українською владою, і які лежать в основі цього продовження", - пояснив суд своє рішення.

Суд зазначив, що в тих випадках, коли щодо особи застосовуються обмежувальні заходи протягом декількох років, по суті, в зв'язку з триваючим попереднім розслідуванням Генеральною прокуратурою України, Рада ЄС зобов'язана перевірити, чи було дотримано право цієї людини на судовий розгляд в розумні терміни, перш ніж Рада вирішить, чи продовжувати ці заходи в черговий раз.



Таким чином Рада ЄС повинна вказати причини, за якими вона зможе робити висновок про те, що права зацікавлених осіб на розгляд їхньої справи в розумні терміни були дотримані.