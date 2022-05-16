Субсидії урізали, але зняли деякі обмеження в їхньому отриманні

15:20 11 серпня Київ, Україна

У зв'язку з послабленням карантину в країні уряд пішов на зміну заходів, які були прийняті для поліпшення фінансового становища населення під час локдауну. Так, сьогодні, 11 серпня, на своєму засіданні Кабмін скасував норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив діятиме тільки в разі введення в регіоні "червоного" рівня карантину.

Житлові субсидії будуть призначатися в разі покупки квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), які були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві і Севастополі та менше 20% в обласних центрах і містах обласного значення.

Також вилучається норма про наявність мобільного телефону в осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Крім того, постановою доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.

Як повідомлялося раніше, в Україні почнуться перевірки отримувачів субсидій. Так, інспектори перевірять будинки, в яких проживають субсидіанти.