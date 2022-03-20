Будівництво військових кораблів і баз: Україна і Великобританія домовилися про розвиток українського флоту

В Одесі на борту ракетного есмінця Королівського військово-морського флоту Україна і Великобританія підписали меморандум про розвиток українського флоту, який, зокрема, передбачає спільне проєктування і будівництво військових кораблів і баз ВМС.
Документ підписали міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін і заступник міністра оборони України Олександр Миронюк, повідомляє пресслужба Міноборони 21 червня.
На заході були присутні секретар РНБО Олексій Данилов, перший морський лорд Великобританії та глава британського флоту Тоні Радакін і посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.
Також заступник міністра заявив, що британці можуть допомогти Україні в будівництві корвета «Володимир Великий». Цей корабель повинен стати флагманом українського флоту. Його розробка почалася ще в 2008 році, але через брак фінансування і банкрутство Чорноморського суднобудівного заводу корабель досі не побудували. Зараз введення корвета в експлуатацію заплановане на 2023 рік.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі