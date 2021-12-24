Стратегічні радники країн-членів НАТО висловили свою незмінну підтримку Україні

08:55 16 квітень Київ, Україна





Про це повідомляє ОП.



Як зазначається, Машовець розповів про перекидання засобів радіоелектронної боротьби, здатних покривати територію України і частково - окремих країн - членів Заступник керівника ОП Роман Машовець і Група радників з оборонної реформи в Україні, в яку входять представники країн - членів Північноатлантичного альянсу, обговорили ситуацію в Україні.Про це повідомляє ОП.Як зазначається, Машовець розповів про перекидання засобів радіоелектронної боротьби, здатних покривати територію України і частково - окремих країн - членів НАТО . Він також окреслив кілька ймовірних сценаріїв подальших дій РФ, які можуть включати тиск на Україну і західних партнерів, відволікання уваги населення РФ від внутрішніх проблем і можливі військові провокації проти України.

"Машовець наголосив на готовності України дати відсіч за будь-яким сценарієм і охарактеризував дії Росії як підтвердження її агресивної політики і порушення нею мирних домовленостей", - заявили в ОП.

Заступник керівника ОП поінформував Групу радників про хід імплементації Стратегії національної безпеки України, схваленої указом президента від 14 вересня 2020 року, зокрема, про затвердження в кінці березня Стратегії воєнної безпеки та підготовку Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку ЗСУ на період 2021 - 2025 років і інших стратегічних документів.



Крім того, була надана інформація про хід розвитку сил територіальної оборони і підготовку Офісом Президента, Апаратом РНБО, Міністерством оборони та командуванням ЗСУ законопроєкту, який повинен врегулювати ці питання з огляду на сучасні виклики і загрози.

"Було наголошено на важливості зваженого і продуманого підходу до розвитку системи територіальної оборони України відповідно до принципів всеохоплюючої оборони і цілісності держави", - відзначили в ОП.

Відзначається, що стратегічні радники з країн - членів НАТО висловили незмінну підтримку Україні.



Учасники зустрічі звернули увагу на необхідність завершення процесу встановлення демократичного цивільного контролю над силами оборони і остаточного розподілу повноважень між Міністерством оборони та командуванням ЗСУ. Вони також поділилися досвідом оптимізації військового управління і створення дієвої системи тероборони, що має забезпечити готовність України до захисту від російської агресії.



На зустрічі досягнута домовленість про продовження консультацій на постійній основі з метою сприяння реформуванню оборонного сектора України відповідно до вимог і практик НАТО.



До Групи радників з оборонної реформи в Україні входять представники країн - членів НАТО, зокрема США, Канади, Німеччини, Литви, Польщі та Великобританії.