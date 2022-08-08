Страшный обстрел позиций ВСУ на Луганщине

Біля Новгородського бойовики випустили 30 хв по позиціях ВСУ
На Донбасі знову великий обстріл. Бойовики, використовуючи 120-міліметрові міни, обстріляли позиції українських військових біля Новгородського в Луганській області. Дана інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства оборони України
Відзначається, що українські військові відповіли на цей мінометний обстріл з станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат в своїх рядах.
У Міноборони також підтвердили дані про двох поранених вчора військових.
"В результаті вчорашніх обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення і зараз отримують необхідну допомогу в медичних установах", - повідомляється в звіті.
Вчора противник продовжував застосовувати заборонені домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На луганському напрямку в другій половині дня окупанти двічі з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля Орехово.
На донецькому напрямку все ворожі обстріли відбулися в період з 17 до 23 годин. На позиціях наших військ неподалік Широкино розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Саханка.
Захисників Водяного окупанти обстріляли двічі, застосувавши озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети. Постріли з озброєння ворожої БМП звучали і в околицях Старогнатівці.
У районах населених пунктів Мар'їнка, Кам'янка і Славне російські найманці використовували під час обстрілів гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
На Донбасі знову великий обстріл. Бойовики, використовуючи 120-міліметрові міни, обстріляли позиції українських військових біля Новгородського в Луганській області. Дана інформація з'явилася на офіційному сайті Міністерства оборони України
Відзначається, що українські військові відповіли на цей мінометний обстріл з станкових протитанкових гранатометів, не допустивши втрат в своїх рядах.
У Міноборони також підтвердили дані про двох поранених вчора військових.
"В результаті вчорашніх обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення і зараз отримують необхідну допомогу в медичних установах", - повідомляється в звіті.
Вчора противник продовжував застосовувати заборонені домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм, а також вів вогонь з гранатометів різних систем, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На луганському напрямку в другій половині дня окупанти двічі з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил біля Орехово.
На донецькому напрямку все ворожі обстріли відбулися в період з 17 до 23 годин. На позиціях наших військ неподалік Широкино розірвалися 5 мін калібру 82 мм, випущених противником з боку Саханка.
Захисників Водяного окупанти обстріляли двічі, застосувавши озброєння бойової машини піхоти, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети і великокаліберні кулемети. Постріли з озброєння ворожої БМП звучали і в околицях Старогнатівці.
У районах населених пунктів Мар'їнка, Кам'янка і Славне російські найманці використовували під час обстрілів гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети.
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