Країни-члени G7 виступили на захист територіальної цілісності України

11:14 18 березень Київ, Україна

Міністри закордонних справ країн G7 опублікували вираження свого спільного засудження дій РФ, спрямованих на зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми, міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки і Високий представник Європейського Союзу, єдині в нашому засудженні тривалих дій Росії з підриву суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України", - сказано в повідомленні.

Через сім років після анексії Криму і Севастополя в G7 продовжують беззастережно засуджувати анексію півострова і підкреслюють, що "спроби Росії узаконити її не визнаються і не будуть визнані".

Також в G7 засудили порушення Росією прав людини на півострові, особливо прав кримських татар.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань, надати доступ міжнародним спостерігачам і негайно звільнити всіх несправедливо затриманих. Ми вітаємо ініціативу України зі створення Міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму", - додали в G7.

Крім того, країни Великої сімки закликали Росію дотримуватися зобов'язань, взяті нею відповідно до мінських домовленостей.

"Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником", - підкреслили в G7.

Країни підтримали режим припинення вогню, але нагадали, що Росія надає фінансову і військову підтримку збройним формуванням на сході України, а також надає російське громадянство сотням тисяч українців.

"Велика сімка як і раніше повністю віддана здійсненню санкцій і буде продовжувати підтримувати Україну в підтримку її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Крим - це Україна", - резюмували в G7.

У свою чергу президент Володимир Зеленський і глава МЗС України Дмитро Кулеба подякували країнам Великої сімки за підтримку.