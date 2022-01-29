Країни "В9" засудили агресію РФ проти України

"Ми продовжимо працювати з партнерами-однодумцями, особливо з нашими сусідами, для поглиблення діалогу, практичного співробітництва і допомоги для підвищення їхньої стійкості. Ми, як і раніше, прихильні забезпеченню безпеки і стабільності на Західних Балканах. Ми також підтверджуємо нашу рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії, України і Республіки Молдова в їхніх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої європейські і євроатлантичні прагнення, ці країни будуть продовжувати користуватися нашою підтримкою в їхніх зусиллях щодо підвищення стійкості до будь-якого зовнішнього втручання", - йдеться в декларації за підсумками зустрічі.