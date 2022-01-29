Країни "В9" засудили агресію РФ проти України

Країни-учасниці "Бухарестської дев'ятки" (B9) за підсумками саміту прийняли резолюцію, в якій засудили дії Російської Федерації на території України, а також її диверсійні акції на території НАТО.
У резолюції йдеться, що B9 засуджує нещодавню ескалацію ситуації в Чорному морі і стягування військ до українських кордонів з боку Росії, а також акти саботажу РФ, зокрема, вибухи на військових складах в Чехії, передає Euractiv.
У резолюції йдеться, що B9 засуджує нещодавню ескалацію ситуації в Чорному морі і стягування військ до українських кордонів з боку Росії, а також акти саботажу РФ, зокрема, вибухи на військових складах в Чехії, передає Euractiv.
У документ також багато уваги приділено напруженості, створюваній Росією.
Крім того, на саміті різко засудили агресивні дії Росії і акти саботажу, зокрема, вибухи на військових складах в чеському Врбетіце в 2014 році, до яких, як виявилося, причетна саме Росія.
Як повідомлялось, 10 травня пройшов саміт B9 у відеоформаті. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв'язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.
Як повідомлялось, 10 травня пройшов саміт B9 у відеоформаті. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв'язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.
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