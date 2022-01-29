Країни "В9" засудили агресію РФ проти України

08:23 11 травень Київ, Україна

Країни-учасниці "Бухарестської дев'ятки" (B9) за підсумками саміту прийняли резолюцію, в якій засудили дії Російської Федерації на території України, а також її диверсійні акції на території НАТО.

У резолюції йдеться, що B9 засуджує нещодавню ескалацію ситуації в Чорному морі і стягування військ до українських кордонів з боку Росії, а також акти саботажу РФ, зокрема, вибухи на військових складах в Чехії, передає Euractiv.
"Ми продовжимо працювати з партнерами-однодумцями, особливо з нашими сусідами, для поглиблення діалогу, практичного співробітництва і допомоги для підвищення їхньої стійкості. Ми, як і раніше, прихильні забезпеченню безпеки і стабільності на Західних Балканах. Ми також підтверджуємо нашу рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Грузії, України і Республіки Молдова в їхніх міжнародно визнаних кордонах. Переслідуючи свої європейські і євроатлантичні прагнення, ці країни будуть продовжувати користуватися нашою підтримкою в їхніх зусиллях щодо підвищення стійкості до будь-якого зовнішнього втручання", - йдеться в декларації за підсумками зустрічі.
У документ також багато уваги приділено напруженості, створюваній Росією.
"Агресивні дії Росії і збільшення військової присутності в безпосередній близькості від НАТО, включаючи недавню ескалацію в Чорному морі, біля кордонів з Україною і незаконно анексованому Криму, а також її агресивні гібридні дії продовжують загрожувати євроатлантичній безпеці і кидати виклик правилам, заснованим на міжнародному порядку", - йдеться в резолюції.
Крім того, на саміті різко засудили агресивні дії Росії і акти саботажу, зокрема, вибухи на військових складах в чеському Врбетіце в 2014 році, до яких, як виявилося, причетна саме Росія.

Як повідомлялось, 10 травня пройшов саміт B9 у відеоформаті. У зустрічі брали участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв'язку в зустрічі брали участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.