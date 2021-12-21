Країни G7 закликають РФ припинити провокації біля кордонів України

Глави МЗС країн G7 і представник європейської дипломатії Жозеп Боррель стурбовані масштабним стяганням військ РФ поблизу кордонів з Україною.
G7 і ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Росію припинити провокації.
Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку підходу України, заснованому на стриманості.
Вони знову вказали, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини по роботі в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.
З початку 2021 року в зоні збройного конфлікту в Донбасі знову почалася ескалація, незважаючи на укладене раніше безстрокове перемир'я. З обох сторін конфлікту зросла кількість загиблих і поранених.
Вони знову вказали, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини по роботі в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.
З початку 2021 року в зоні збройного конфлікту в Донбасі знову почалася ескалація, незважаючи на укладене раніше безстрокове перемир'я. З обох сторін конфлікту зросла кількість загиблих і поранених.
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