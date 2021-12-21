Країни G7 закликають РФ припинити провокації біля кордонів України

09:07 13 квітень Київ, Україна

Глави МЗС країн G7 і представник європейської дипломатії Жозеп Боррель стурбовані масштабним стяганням військ РФ поблизу кордонів з Україною.

G7 і ЄС оприлюднили спільну заяву, в якій закликали Росію припинити провокації.

"Ці масштабні пересування військових, що проводяться без попереднього сповіщення, являють собою загрозу і дестабілізують ситуацію. Ми закликаємо Росію припинити провокації і негайно знизити напруженість, відповідно до міжнародних зобов'язань", - йдеться в заяві G7, опублікованій головуючою в цій групі Великобританією.

Країни "групи семи" заявили, що висловлюють підтримку підходу України, заснованому на стриманості.



Вони знову вказали, що підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також зусилля Франції і Німеччини по роботі в "нормандському форматі" для досягнення виконання мінських домовленостей.



З початку 2021 року в зоні збройного конфлікту в Донбасі знову почалася ескалація, незважаючи на укладене раніше безстрокове перемир'я. З обох сторін конфлікту зросла кількість загиблих і поранених.