Вартість доставлення газу збільшиться на 80%

16:36 30 листопада Київ, Україна

Настання холодів і опалювального сезону у населення України завжди асоціюється з підвищенням тарифів на опалення. Так, з початку нового 2021 року тарифи на транспортування блакитного палива можуть збільшитися на 80%.



Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг, затвердила підвищення тарифів на розподіл газу з 1 січня 2021 року. В середньому ціни зростуть на 80%, свідчать дані на сайті регулятора.



Тарифи пропонують підвищити для клієнтів 20 облгазів. Для деяких з них ціна на доставлення газу може вирости майже втричі. Так, Тернопільміськгаз тариф може вирости з 0,4 гривні за кубометр до 1,13 грн за куб, для Тернопільгазу - з 1,24 грн до 2,81 грн за кубометр.



При цьому для двох обласних операторів пропонується зменшити тариф: для Спектргазу - на 3% (з 3,28 гривні за кубометр до 3,18 грн за куб газу), для ЗАТ НГХП Сірка - на 15% (з 1,54 грн до 1,82 грн за кубометр).



Протягом 10 днів всі охочі можуть надати регулятору свої пропозиції щодо проєкту підвищення вартості доставлення газу.