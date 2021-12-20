Степанов: Україну атакував "британський" штам коронавірусу. Клінічна картина стала набагато складнішою

10:07 23 березень Київ, Україна

"Британський" штам коронавірусу на сьогодні зафіксований по всій території України. Він став причиною високої смертності та госпіталізації, оскільки ті люди, які заразилися саме цим видом мутацій, переносять хворобу набагато складніше, а летальні випадки спостерігаються частіше.



Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.



З поширенням даного штаму, за словами Степанова, пов'язане стрімке зростання госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом в Україні.



Станом на ранок вчорашнього дня в лікарнях перебувало 36 тис. 600 пацієнтів з коронавірусом.



Крім цього він уточнив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 1665 летальних випадків від коронавірусу.



"Ми увійшли в третю хвилю коронавірусу. По всій території України зараз поширюється "британський" штам вірусу. Він більш агресивний, вражає молодих людей, швидше передається і викликає важкий перебіг хвороби. З ним пов'язане і зростання кількості госпіталізацій", - уточнив Степанов.





"Він в три рази заразніший, кількість хворих стрімко зростає. Вірус характеризується коротким інкубаційним періодом - всього 1-3 дні. Крім цього він характеризується важкою клінічною картиною. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше ми госпіталізували людей старше 60 років, то зараз збільшується кількість госпіталізацій людей 30-40 років і старше", - додав міністр.

Крім цього, Степанов уточнив, що безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується.



За даними Степанова, клінічна картина змінилася. Фіксується важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, печінку і центральну нервову систему.