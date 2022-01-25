Степанов розповів про виведення останнього регіону з "червоної" зони і закінчення третьої хвилі пандемії

11:20 07 травень Київ, Україна

В Україні підходить до свого звершені третя хвиля коронавірусу. 8 травня з "червоної зони" виходить остання область.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".
"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, і вже завтра виведемо Сумську область. Це були дуже складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна повага і вдячність нашим медикам", - повідомив Степанов.
За його словами, він щодня перебував на зв'язку з лікарями, які повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму.

"Про складність лікування і одужання. На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала більше життів у порівнянні з першими двома. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було все одно кого забирати - або молоду людину 37-ми років, яка вела правильний спосіб життя і займалася спортом, або літніх людей.

Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня і початок квітня були найбільш піковими. Ми усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували і в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилася. Однак за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень в цілодобовому режимі розподіляли кисень по медустановах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонн кисню на місяць, а під час третьої хвилі - 5,5 тонни на добу", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, на піку епідемії в лікарнях перебувало 44 тисячі пацієнтів на кисневій терапії.
"А ще рік тому потужності всієї країни становили всього 3,5 тисячі ліжок. Але ми впоралися. Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз дуже важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних. Ми всі з дитинства звикли, що травневі свята - це пікніки, великі компанії друзів і родичів і шашлики на природі. Сам так люблю. Але ніякі "шашлики" не варті життя та здоров'я. Тому побережіть себе, адже вірус тільки й чекає, коли ви знімете маску", - резюмував Степанов.