Степанов розповів про виведення останнього регіону з "червоної" зони і закінчення третьої хвилі пандемії

11:20 07 травень Київ, Україна

В Україні підходить до свого звершені третя хвиля коронавірусу. 8 травня з "червоної зони" виходить остання область.



Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук".

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, і вже завтра виведемо Сумську область. Це були дуже складні 2 місяці. Тільки нам і Богу відомо, як ми зуміли втримати ситуацію під контролем. За кожне життя боролися, як на війні. За що величезна повага і вдячність нашим медикам", - повідомив Степанов.

За його словами, він щодня перебував на зв'язку з лікарями, які повідомляли нові подробиці перебігу південноафриканського штаму.



"Про складність лікування і одужання. На превеликий жаль, на цій ковідній війні не обійшлося без втрат. Третя хвиля забрала більше життів у порівнянні з першими двома. Адже величезна кількість хворих спровокувала велику кількість смертей. Вірусу було все одно кого забирати - або молоду людину 37-ми років, яка вела правильний спосіб життя і займалася спортом, або літніх людей.



Перші тижні вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста. Кінець березня і початок квітня були найбільш піковими. Ми усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували і в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилася. Однак за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень в цілодобовому режимі розподіляли кисень по медустановах і не залишили без кисню жодного. Наприклад, одна з міських лікарень Києва до пандемії потребувала 3 тонн кисню на місяць, а під час третьої хвилі - 5,5 тонни на добу", - зазначив глава МОЗ.



За словами Степанова, на піку епідемії в лікарнях перебувало 44 тисячі пацієнтів на кисневій терапії.