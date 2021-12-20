Степанов: поставки ковід-вакцин в Україні зриваються з вини країн-виробників вакцин

Обіцяні Україні поставки ковід-вакцин зриваються, і винуватці цієї ситуації - ті країни, де знаходяться потужності з виробництва вакцин.
Про це на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, ще 8 млн доз ми повинні отримати в рамках ініціативи COVAX.
"Але поставки зриваються - їх блокують уряди тих країн, де знаходяться потужності з виробництва вакцин", - уточнив міністр.
Крім цього, він зазначив, щоб прискорити процес, МОЗ працює на всіх рівнях, спільно з Міністерством закордонних справ України, прем'єром і президентом України.
"Ми продовжуємо вести переговори і, сподіваюся, найближчим часом домовимося про постачання в Україну ще 15 млн доз вакцин. Загалом ми будемо мати не менше 37 млн доз вакцин в цьому році. Це означає, що ми безкоштовно вакцинуємо всіх охочих протягом 2021 року", - додав Степанов.
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