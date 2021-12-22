Степанов пояснив, чому в Україні використовують лише 6% апаратів ШВЛ

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на сьогоднішній день в так званих «лікарнях першої хвилі» встановлено близько 2,7 тисячі апаратів ШВЛ. Це ті лікарні, які надають найнеобхіднішу допомогу у врятуванні хворих коронавірусів. Як заявив журналістам на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, зараз фактично, із загальної кількості, поки задіяні лише 170 апаратів.

"За останні чотири місяці з початку пандемії ми додатково встановили в лікарнях по всій країні майже 900 апаратів ШВЛ. Якщо ми говоримо про лікарнях першої хвилі, то загальна кількість встановлених апаратів ШВЛ становить близько 2700. Зараз з цієї кількості 170 апаратів зайнято. Наші лікарі намагаються робити все можливе таким чином, щоб не доводити людину до штучної вентиляції легенів ", - сказав Степанов.

Нагадаємо, що в Україні понад 1100 випадків COVID-19 за добу. Найактивніше приріст хворих йде в Києві, Львівській, Одеській та Рівненській областях, а також на Прикарпатті.