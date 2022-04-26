Степанов про колапс медичної системи і ймовірний локдаун
08:13 27 листопада Київ, Україна
Єдиною причиною жорсткості карантинних обмежень і введення по всій країні локдауну
виступає ступінь завантаженості лікарень.
«Ми орієнтуємося на єдину річ - здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок в лікарнях в цілому по країні. У деяких регіонах понад 60% - Чернігівська область і ін. Але в той самий час підстав вводити локдаун завтра, тому що не витримає медична система, у нас на сьогодні немає», - зазначив міністр.
Він також розповів, за яких умов медична система не витримає.
«Загроза колапсу медичної системи може бути, якщо більше 75% заповнених ліжок. І такі речі ми можемо побачити, якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25-30 тисяч хворих на добу. В такому випадку це буде загроза колапсу медичної системи», - сказав він.
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