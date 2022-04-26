Степанов про колапс медичної системи і ймовірний локдаун

08:13 27 листопада Київ, Україна

Єдиною причиною жорсткості карантинних обмежень і введення по всій країні локдауну виступає ступінь завантаженості лікарень.

Про це заявив Максим Степанов на ранковому брифінгу 27 листопада.

«Ми орієнтуємося на єдину річ - здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок в лікарнях в цілому по країні. У деяких регіонах понад 60% - Чернігівська область і ін. Але в той самий час підстав вводити локдаун завтра, тому що не витримає медична система, у нас на сьогодні немає», - зазначив міністр.

Він також розповів, за яких умов медична система не витримає.