Стефанишина назвала пріоритети зближення України з НАТО

Внутрішні реформи, політичний консенсус країн Альянсу і політична стабільність в Україні - основні пріоритети для зближення України з НАТО.
Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина під час онлайн-брифінгу.
За її словами, також мова йде про додаткові зміни до законодавства, завершення реформи Служби безпеки України, прийняття закону про державну таємницю та низки інших законів, які вже знаходяться на розгляді парламенту або розробляються урядом.
Як зазначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, третій пріоритет - це політична стабільність і злагода між різними політичними силами.
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