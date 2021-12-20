Стефанишина назвала пріоритети зближення України з НАТО

17:31 23 березень Київ, Україна

Внутрішні реформи, політичний консенсус країн Альянсу і політична стабільність в Україні - основні пріоритети для зближення України з НАТО

Про це розповіла віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина під час онлайн-брифінгу.

"Перше - це внутрішні реформи і трансформації. Будь-які питання, пов'язані з членством в НАТО, лежать в площині внутрішніх реформ", - зазначила Стефанишина.

За її словами, також мова йде про додаткові зміни до законодавства, завершення реформи Служби безпеки України, прийняття закону про державну таємницю та низки інших законів, які вже знаходяться на розгляді парламенту або розробляються урядом.

"Другим елементом я б назвала політичний консенсус країн Альянсу. І це теж велика робота, яку зараз ми з Міністерством закордонних справ, Офісом Президента і народними депутатами проробляємо і намагаємося мобілізувати у відповідних столицях", - додала Стефанишина.

Як зазначила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, третій пріоритет - це політична стабільність і злагода між різними політичними силами.