Розпочинається новий етап реформи шкільного харчування - Олена Зеленська

18:10 10 грудня Київ, Україна

Вчора під час онлайн-наради, в якій взяли участь перша леді Олена Зеленська, Денис Шмигаль, глави міністерств і обласних держадміністрацій, обговорювалися досягнення і плани реформування галузі шкільного харчування.

Про це повідомляє пресслужба ОП сьогодні, 10 грудня



Так, з 1 січня 2021 року набирає чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблока, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).



Над впровадженням нової нормативної бази протягом року працювала група, до якої увійшли представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Держпродспоживслужби і Антимонопольного комітету України.

«На практиці зміна застарілих норм - це перший крок, який необхідно було зробити, щоб почати оновлення і осучаснення шкільного меню. Спочатку оновлення норм, правил і регламентів, далі - заміна напівфабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану і корисну їжу для наших дітей», - зазначила Олена Зеленська.

Крім оновлення застарілої нормативно-правової бази, в рамках реформування системи шкільного харчування виділені ще два основних напрямки: підвищення контролю за безпекою та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.

«Доступне, здорове і збалансоване харчування в школах повинно бути забезпечено для кожної дитини - як у великому місті, так і в маленькому селі. Неприпустимо, коли хто-небудь продовжує економити на здоров'ї дітей і закривати очі на кричущі проблеми і порушення», - підкреслив Денис Шмигаль.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, новим санітарним регламентом передбачено, що в щоденному шкільному раціоні учнів повинно з'являтися більше злакових, овочів, фруктів, ягід і молочних продуктів. Крім того, вперше в нормативно-правових актах МОЗ врегульовані питання по організації харчування в навчальних закладах дітей з особливими дієтичними потребами.



За результатами наради прем'єр-міністр доручив обласним та Київській міській держадміністраціям до 24 грудня 2020 року вжити заходів щодо освоєння коштів державного бюджету, спрямованих на ремонт та придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) установ загальної середньої освіти. Крім того, керівники областей повинні посилити контроль над організацією харчування дітей з дотриманням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм утримання навчальних закладів.