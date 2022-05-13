Стартувала кампанія щодо закриття в'язниці «ІЗОЛЯЦІЯ» в Донецьку

16:33 11 грудня Київ, Україна

У Києві презентували проєкт «Isolyatsia: must speak», метою якого є залучення міжнародної спільноти до фактів застосування тортур бойовиками «ДНР» на території незаконної в'язниці «Ізоляція».

В'язниця була створена окупаційною владою РФ після захоплення Донецька в 2014 році, на території художнього фонду "ІЗОЛЯЦІЯ".

Про це повідомили в пресцентрі МЗС 11 грудня.

Так, 10 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України у співпраці з Українським інститутом, Міжнародним благодійним фондом ІЗОЛЯЦІЯ і журналістом, письменником і колишнім політв'язням Станіславом Асєєвим презентували проєкт «Isolyatsia: must speak».

Презентація стала початком масштабної інформаційної кампанії МЗС України, яка запланована на 2021. Її мета - привернути увагу міжнародної спільноти до фактів застосування тортур та антигуманної діяльності в незаконній в'язниці «Ізоляція». Цю в'язницю створила окупаційна влада Російської Федерації на території однойменного культурного центру після захоплення Донецька в 2014 році. Комплексна кампанія передбачає роботу за кількома напрямками - політичним, громадським та інформаційним.

«Порушення прав людини, незаконні арешти, сфальсифіковані судилища і неймовірні вироки по двадцять років за сфабрикованими звинуваченнями стали звичними елементами російської репресивної політики на окупованих територіях на Донбасі і в Криму. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб тримати це в полі зору наших міжнародних партнерів і спонукати до покарання всіх відповідальних. У зв'язку з цим ми вітаємо оголошений три дні тому Санкційний механізм ЄС в області прав людини. Працювати над тим, щоб застосувати його до нашого кейсу», - зазначила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков висловив повну підтримку проєкту.

«Зараз в нашому міністерстві вже на виході законопроєкт, який регулюватиме державну політику щодо перехідного періоду, пов'язаного з тимчасовою окупацією українських територій. В цьому законі буде чітко прописано, хто не буде підпадати ні під амністію, ні під помилування. Особи, які вчинили злочини геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії, злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, сексуальні злочини, злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку - нести відповідальність. Ми застосуємо оонівські принципи перехідного правосуддя, в яких зафіксовано право жертви на правду і справедливість», - підкреслив віцепрем'єр-міністр.

Крім того, він зазначив, що згаданим законопроєктом передбачено створення Центру документування наслідків міжнародного збройного конфлікту.

«Слід розуміти, що до моменту повної деокупації українських територій списки полонених будуть постійно зростати. Це треба враховувати в переговорній стратегії. І боротися за звільнення не тільки нині заарештованих, а й тих, кого заарештують вже завтра. Тому важливі такі проміжні кроки, доступ Міжнародного Комітету Червоного Хреста, закриття таємних в'язниць, забезпечення базової медичної допомоги і т.д.», - зазначила голова організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

Директорка фонду ІЗОЛЯЦІЯ Оксана Саржевська-Кравченко зазначила, що фонд у своїй роботі активно долучається до висвітлення теми нелегальних в'язниць на тимчасово окупованих територіях: "На прикладі Ізоляції ми можемо бачити, як місце свободи перетворилося в катівню". Вона зазначила, що окремої уваги вимагає і комеморація жертв цих антигуманних закладів.





Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов заявив, що таких місць, як Ізоляція, в цей час близько 160. «3,5 тисячі осіб пройшли Ізоляцію, з них 1600 - цивільні особи. Ми намагаємося жоден факт не залишати без уваги, ми все фіксуємо і відкриваємо кримінальні провадження».

В рамках заходу журналіст, письменник, колишній політв'язень і експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Асєєв презентував свою нову книгу «Світлий шлях. Історія одного концтабору», яка є документальним свідченням військових злочинів, які відбувалися в цьому сучасному концтаборі.

«Людей катують не тільки для того, щоб вибити потрібні свідчення. Специфіка Ізоляції в тому, що навіть коли ви вже все підписали, над вам продовжують знущатися», - зазначив колишній політв'язень.

Ця книга, перекладена англійською мовою завдяки посольству Канади в Україні, буде широко використовуватися в доведенні до світової спільноти інформації про злочини в нелегальній в'язниці "Ізоляція".



До реалізації кампанії у 2021 році будуть максимально активно залучені Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва України за кордоном, а також Український інститут та Міжнародний благодійний фонд "ІЗОЛЯЦІЯ", які своїми проєктами допоможуть достукатися до широкого загалу як в Україні, так і за кордоном.

Довідка:



ІЗОЛЯЦІЯ - це неприбуткова недержавна платформа культурних ініціатив, заснована в 2010 році в Донецьку на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів, яким фонд зобов'язаний своїм ім'ям. ІЗОЛЯЦІЯ є платформою для дослідження, обговорення і презентації актуальних соціально-політичних проблем на різних локальних і глобальних рівнях. ІЗОЛЯЦІЯ здійснює проєкти на перетині сучасного мистецтва і громадянського суспільства і працює в наступних напрямках: дослідження, проєктна та виставкова діяльність, резиденції. У червні 2014 року територію ІЗОЛЯЦІЇ захопили озброєні представники незаконних збройних формувань, після чого організація перебралася до Києва. Незважаючи на переїзд, Донбас залишається у фокусі програмної діяльності ІЗОЛЯЦІЇ.



Приміщення ІЗОЛЯЦІЇ було перетворено в незаконну в'язницю (концтабір) окупаційною владою Російської Федерації на території однойменного культурного центру після захоплення Донецька в 2014 році. Станом на 2014 рік, у в'язниці утримувалося понад 100 осіб, в 2019 році - 70. За даними звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини, в "Ізоляції" в'язнів катують і піддають сексуальному насильству.