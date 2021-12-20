Стало відомо про причини вибуху на судні ВМС США

11:34 13 липень Київ, Україна

За словами представника командування контр-адмірала Філіпа Собека, вибух на судні стався внаслідок збільшення температури через пожежу, пише CNN. Вогонь спалахнув на нижній вантажній палубі «на величезному відкритому місці, де зберігається багато морського обладнання», повідомив військовий.



У первинних звітах про пожежу на кораблі вказувався надлишковий тиск, коли відсік почав грітися. На судні не було боєприпасів, запевнив контр-адмірал, проте на борту перебувало до мільйона галонів палива (більше 3,7 тис. тонн).



Нагадаємо! У США другий день горить десантний корабель USS Bonhomme Richard, постраждала 21 людина. Не менш 17 моряків і четверо цивільних осіб постраждали в результаті вибуху і пожежі, що спалахнула 12 липня на десантному кораблі USS Bonhomme Richard на базі військово-морських сил США в Сан-Дієго (штат Каліфорнія), повідомила прес-служба Тихоокеанського флоту ВМС США. Всі постраждалі госпіталізовані з травмами, які не загрожують їх життю.

Взимку Військово-морські сили США відновили Другий флот, розформований у 2011 році. Його завданням буде виконання поставлених завдань в Арктиці. Підводні човни ВМС США класу Ohio оснастили ракетами з новими малопотужними ядерними боєголовками, які, за твердженням влади використовуватимуть.