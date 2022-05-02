Стало відомо, як працюють садки, школи і ВНЗ в умовах обмежень "помаранчевої зони"

15:18 03 грудня Київ, Україна

Сергій Шкарлет розповів про специфіку роботи навчальних закладів за правилами карантинних обмежень "помаранчевої зони".



Кабмін України визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину. Зараз в країні - помаранчевий рівень карантинних обмежень, що означає роботу дитячих садків у звичайному режимі. У Кабмін України визначив режим роботи дитсадків, шкіл та вишів під час карантину. Зараз в країні - помаранчевий рівень карантинних обмежень, що означає роботу дитячих садків у звичайному режимі. У школах і вишах слід обмежувати кількість людей в аудиторіях, заявив на брифінгу тимчасовий виконавець обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.



"Дитячі садки та початкові класи працюють в звичайному режимі з дотриманням норм карантинного режиму. Учні та студенти відвідують аудиторії в кількості не більше 20 осіб в аудиторії", - пояснив Шкарлет.



Також дитсадкам і школам забороняється працювати очно, якщо більше половини учнів в установі виявилися на самоізоляції.