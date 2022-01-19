Стало відомо, як пройшла зустріч Зеленського з Блінкеном

12:41 06 травень Київ, Україна

Основними темами для обговорення під час сьогоднішньої зустрічі Володимира Зеленського та Ентоні Блінкена стали ескалація РФ щодо українських земель, підтримка США суверенітету України, а також вплив Північного потоку на світову еконімку.

Про це вони розповіли на пресконференції за підсумками зустрічі.

"Це наша перша зустріч, хоча є відчуття, що вона не перша, тому що я вражений, що команда чудово орієнтується в тому, що у нас відбувається, прекрасно знає всі деталі. Вони прекрасно знають ситуацію на Донбасі. Я вдячний, що нас підтримують і не тільки на словах: наш суверенітет, нашу територіальну цілісність. Відверто скажу, що було багато кроків зроблено, щоб зупинити ескалацію, яка була недавно уздовж наших кордонів, вона могла статися з боку тимчасово окупованих Донбасу і тимчасово окупованого нашого півострова Крим... Ми обговорили питання не тільки окупації наших територій, незаконної анексії Криму Російською Федерацією, ми обговорили питання Північного потоку-2, це для нас дуже чутливе питання. І я знаю, що в цьому питанні є різні позиції, і в Європі, на жаль, вони іноді не збігаються з позицією України. Але в цьому питанні ми єдині зі Сполученими Штатами... Також ми обговорили питання реформ в Україні - що нам вдалося, де ми ще на шляху. В цілому - зустріч змістовна, ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною і США".

Президент подякував США за потужну санкційну політику в зв'язку з будівництвом газопроводу.



Також Зеленський запросив президента США Джо Байдена взяти участь у Кримській платформі.



У свою чергу, Блінкен заявив про підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України з боку США і країн Великої сімки.



"Пане президенте, ми говорили з вами, і я ще раз повторюю, що ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. До речі, мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени "групи семи", з засідання якої я щойно повернувся, з Лондона", - сказав він.