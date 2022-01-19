Стало відомо, як пройшла зустріч Зеленського з Блінкеном

Основними темами для обговорення під час сьогоднішньої зустрічі Володимира Зеленського та Ентоні Блінкена стали ескалація РФ щодо українських земель, підтримка США суверенітету України, а також вплив Північного потоку на світову еконімку.
Про це вони розповіли на пресконференції за підсумками зустрічі.
Президент подякував США за потужну санкційну політику в зв'язку з будівництвом газопроводу.
Також Зеленський запросив президента США Джо Байдена взяти участь у Кримській платформі.
У свою чергу, Блінкен заявив про підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України з боку США і країн Великої сімки.
"Пане президенте, ми говорили з вами, і я ще раз повторюю, що ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. До речі, мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени "групи семи", з засідання якої я щойно повернувся, з Лондона", - сказав він.
Також Зеленський запросив президента США Джо Байдена взяти участь у Кримській платформі.
У свою чергу, Блінкен заявив про підтримку суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України з боку США і країн Великої сімки.
"Пане президенте, ми говорили з вами, і я ще раз повторюю, що ми підтримуємо суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. До речі, мені дуже приємно, що цю позицію поділяють всі члени "групи семи", з засідання якої я щойно повернувся, з Лондона", - сказав він.
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