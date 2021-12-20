Стали відомі причини смерті українського військового на Донбасі

Актор, телеведучий і волонтер Мирослав Гай, розповів про фактичні причини смерті українського військового, яка викликала масу обговорень в соціальних мережах.

Вночі в мережі повідомили про смерть в зоні ООС військового. Він помер ще 28 числа, але не влучив у зведення Міноборони, що викликало гнів і підозри у приховуванні фактів офіційними особами для демонстрації ефективності перемир'я. І тільки вранці стало відомо, що втрата була небойові.

Вчора ввечері в Faсebook Вікторія Ковальська повідомила, що 28 липня в районі Новогнатівка загинув Бахнар Артур Вікторович 1983 року. Його тіло привезли в Енергодар 29 числа. Але при звіті Хомчака Зеленському про цю смерть ніхто не згадав.

Сьогодні вранці ветеран і волонтер Мирослав Гай повідомив, що український воїн помер, але ця втрата небойові.

«Я бачив довідку з лікарні, не викладаю її з етичних причин», - написав Гай і додав, що причина смерті - набряк головного мозку, невстановленої етіології. І травм голови немає.

«Я один з тих, хто незадоволений капітуляційного політикою вищого керівництва країни і є критиком такої форми« перемир'я », що несе, на мою думку, додаткові загрози для українських захисників. Але саме в цьому випадку, ніякої зради немає », - додав волонтер.

Він висловив співчуття родині та близьким. Адже якими б не були обставини смерті бійця, Артур свідомо вибрав шлях йти на фронт і захищати Україну.