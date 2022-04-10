Стали відомі подробиці розмови Зеленського і Меркель

12:26 13 липня Київ, Україна

Вчорашня зустріч в Берліні українського президента і німецької канцлерки пройшла в позитивному ключі. Вона тривала близько 4 годин.

Про це повідомив Володимир Зеленський на форумі "Україна 30" у вівторок, 13 липня.

"Я в цілому задоволений нашою зустріччю, вона була несподівано довгою, дійсно понад 4 години. Вона складалася з двох частин. Частина перша - тет-а-тет, ми обговорювали деякі питання важливі, а потім вже проговорили в принципі порядок денний нашої зустрічі", - сказав він.

У другій частині зустрічі говорили "про важливі речі", додав президент.



Зокрема, мова йшла про Північний потік-2 і енергобезпеку України.

"У нас є різні погляди щодо Північного потоку-2, але я вважаю, що ми довели достатньо аргументів Німеччині. Буде зустріч канцлерки разом з президентом Байденом і там обговорюватиметься, що несе Північний потік-2: що він принесе Європі і що принесе Україні, і як гарантувати безпеку, в першу чергу Україні", - сказав Зеленський.

Також на зустрічі обговорювалося газопостачання окупованого Донбасу в разі припинення транзиту газу після запуску Північного потоку-2.

"Я наводив приклади, ми дійсно багато витратили часу на частину бесіди про газопостачання, наприклад, окупованих територій. Я кажу відверто, якщо ви стверджуєте, що це чисто економіка, а згідно з мінським угодами всі захищають і чекають реінтеграцію Донбасу... І роблять все, щоб там не було ніякої катастрофи - екологічної, енергетичної, катастрофи через водопостачання, - все це може бути", - сказав Зеленський, зазначивши, що Україна потребує гарантій безпеки в даному питанні.

Він нагадав, що Україна постачає воду на окупований Донбас.