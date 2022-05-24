Стала відома програма візиту Ангели Меркель в Україну

06:38 19 серпня Киев, Украина

Вчора, 18 серпня, на офіційному сайті уряду Німеччини був опублікований пресреліз, в якому розкрита програма офіційного візиту канцлерки Ангели Меркель в Україну. Під час свого візиту Меркель обговорить з президентом Зеленським двосторонні економічні відносини, а також виконання мінських домовленостей.

Згідно з програмою візиту, Ангела Меркель спочатку покладе квіти до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата. Після цього вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та отримає від нього "Орден Свободи", який є вищим орденом заслуг в Україні.

Далі політики планує обговорити питання двосторонніх відносин і економічної політики між країнами, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Після двосторонніх переговорів планується спільна пресконференція політиків.

Крім того, німецька канцлерка зустрінеться з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Відомо, що перед візитом в Україну, 20 серпня, канцлерка Німеччини зустрінеться з Володимиром Путіним в Москві. Уряд Німеччини повідомив, що основні теми розмови - Україна і Афганістан. До речі, Меркель покидає пост канцлера Німеччини восени 2021 року.

Як повідомили в Офісі Президента, Зеленський на зустрічі з Меркель має намір обговорити питання виконання зобов'язань, які Берлін узяв на себе в рамках угоди з США по Північному потоку-2.