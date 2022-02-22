Стадіон "Арена Львів" можуть перетворити на центр масової вакцинації

14:52 26 травень Київ, Україна

Футбольний стадіон "Арена Львів" міська влада Львова розглядає як один з варіантів додаткового центру масової вакцинації населення. Він найбільше відповідає рекомендаціям міністерства.

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.



"Відкриття таких центрів дозволить проводити щеплення від COVID-19 як можна більшій кількості дорослого населення (в першу чергу - зареєстрованим через додаток "Дія") і надасть своєчасний доступ до вакцин", - написав він.



При цьому глава Львівської ОДА зазначив, що необхідно вирішити кілька важливих питань.

"Перш за все варто вибрати тип центру вакцинації, щоб знати, скільки людей за день він забезпечить вакциною. Зараз мова йшла про те, щоб створити такий центр на стадіоні "Арена Львів". Цей об'єкт найбільш відповідає рекомендаціям міністерства для облаштування центрів. Зараз необхідно врегулювати низку організаційних питань, в першу чергу це стосується кадрового забезпечення роботи центру. Оскільки до процесу вакцинації залучатимуться не тільки медиків, а й волонтерів та студентів медичних установ", - повідомив Козицький.

Також, за його словами, на розгляді питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, стабільним з'єднанням з електронними мережами, охороною під час і після роботи.



"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об'єкт поза містом, в зв'язку з цим під'їзд може бути утруднений. Саме тому розглядатимуться альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова і забезпечити безперешкодний під'їзд населення з околиць міста або області.



За підсумками наради доручено профільному департаменту розробити в стислі терміни механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - повідомив глава Львівської ОДА.