Стадіон "Арена Львів" можуть перетворити на центр масової вакцинації

Футбольний стадіон "Арена Львів" міська влада Львова розглядає як один з варіантів додаткового центру масової вакцинації населення. Він найбільше відповідає рекомендаціям міністерства.
Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook за результатами наради з міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком.
"Відкриття таких центрів дозволить проводити щеплення від COVID-19 як можна більшій кількості дорослого населення (в першу чергу - зареєстрованим через додаток "Дія") і надасть своєчасний доступ до вакцин", - написав він.
При цьому глава Львівської ОДА зазначив, що необхідно вирішити кілька важливих питань.
"Відкриття таких центрів дозволить проводити щеплення від COVID-19 як можна більшій кількості дорослого населення (в першу чергу - зареєстрованим через додаток "Дія") і надасть своєчасний доступ до вакцин", - написав він.
При цьому глава Львівської ОДА зазначив, що необхідно вирішити кілька важливих питань.
Також, за його словами, на розгляді питання матеріального забезпечення центрів холодильним обладнанням, комп'ютерною технікою, стабільним з'єднанням з електронними мережами, охороною під час і після роботи.
"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об'єкт поза містом, в зв'язку з цим під'їзд може бути утруднений. Саме тому розглядатимуться альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова і забезпечити безперешкодний під'їзд населення з околиць міста або області.
За підсумками наради доручено профільному департаменту розробити в стислі терміни механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - повідомив глава Львівської ОДА.
"Проблемним питанням залишається розташування стадіону, об'єкт поза містом, в зв'язку з цим під'їзд може бути утруднений. Саме тому розглядатимуться альтернативні варіанти розміщення центрів вакцинації, щоб наблизити їх до Львова і забезпечити безперешкодний під'їзд населення з околиць міста або області.
За підсумками наради доручено профільному департаменту розробити в стислі терміни механізм створення таких центрів в області відповідно до рекомендацій Міністерства охорони здоров'я", - повідомив глава Львівської ОДА.
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