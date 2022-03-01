США вводять санкції проти 18 банків Ірану

06:14 09 жовтень Київ, Україна

На діяльність банків, які обслуговують фінансові операції Ірану, Міністерство фінансів США накладе санкції.



Про це повідомляється на сайті відомства.



«Міністр фінансів після консультацій з державним секретарем ввів санкції проти фінансового сектора іранської економіки», - йдеться в повідомленні Мінфіну.



В цілому обмеження введені проти 18 великих банків Ірану, серед яких 16 установ - за діяльність в секторі державних фінансових розрахунків Ірану; один банк - за володіння або контроль над установою, яка вже була під санкціями США; ще один банк - за зв'язок з іранськими військовими.



Міністр фінансів США Стівен Мнучін в зв'язку з цим підкреслив, що Штати продовжать вводити санкції, «доти, поки Іран не припинить підтримку терористичної діяльності і не покладе край своїй ядерній програмі».



Водночас у Вашингтоні не стали вводити обмеження проти гуманітарних операцій, спрямованих на підтримку іранського народу.