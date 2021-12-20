США посилили тиск на європейських підрядників Північного потоку-2

За повідомленням газети Die Welt , ряд американських міністерств посилили свої вимоги до європейських компаній, які якимось чином сприяють будівництву газопроводу Північний потік-2, що знаходиться під дією американських санкцій.

У повідомленні наголошується, що чиновники з Держдепу, Мінфіну і Міненерго США почали проводити двосторонні відеобесіди з компаніями з європейських країн, причетними до будівництва російського газопроводу.

Співробітники американських міністерств "в доброзичливому тоні дуже добре дали зрозуміти, що хочуть запобігти завершення будівництва газопроводу". При цьому загрози про далекосяжні наслідки звучали "дуже серйозно", зазначено в повідомленні.

Як повідомлялося, Держдеп включив Північний потік-2 і Турецький потік в список проектів, на які поширюються санкції закону США про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA).

Тим часом, Датське енергетичне агентство дозволило трубоукладальних судам з якірним позиціонуванням брати участь в спорудженні газопроводу Північний потік-2 в територіальних водах Данії і задовольнило таким чином запит Nord Stream 2 AG.

Своє рішення про пом'якшення вимог данці пояснили тим, що воно прийнято відповідно до Закону про континентальний шельф і на підставі зобов'язань Данії в рамках Конвенції ООН з морського права, розпорядчих країні дозволяти будівництво транзитних трубопроводів, якщо вони не загрожують безпеці і не шкодять навколишньому середовищу.

У Копенгагені уточнили, що залишилася частина трубопроводу буде побудована поза територією, де використання судів з якірним позиціонуванням категорично заборонено через вимоги екологів.