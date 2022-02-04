США створили санкційний список для українців

Секретар Ради Національної Безпеки і Оборони України Олексій Данилов розповів про санкції США проти українських громадян. Завданням відомства стане дізнатися всю необхідну інформацію про список з 61 людини і з'ясувати чи є санкції виправданими.

"На сьогодні нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких Сполучені Штати ввели санкції", - сказав Данилов.

За його словами, Україна звернеться до влади США для надання інформації по кожному громадянину України, щодо якого були введені санкції. Після отримання документів і їхньої обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято і в Україні.

"Якщо наші правоохоронні органи визнають за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти, якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни", - розповів Данілов.

Він додав, що Україна звернеться також до європейських партнерів для отримання інформації щодо підсанкційних громадян України.