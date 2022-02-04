США створили санкційний список для українців

Секретар Ради Національної Безпеки і Оборони України Олексій Данилов розповів про санкції США проти українських громадян. Завданням відомства стане дізнатися всю необхідну інформацію про список з 61 людини і з'ясувати чи є санкції виправданими.
За його словами, Україна звернеться до влади США для надання інформації по кожному громадянину України, щодо якого були введені санкції. Після отримання документів і їхньої обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято і в Україні.
Він додав, що Україна звернеться також до європейських партнерів для отримання інформації щодо підсанкційних громадян України.
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