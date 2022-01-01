США стежать за ситуацією з Навальним

Те, що сталося з Олексієм Навальним сильно стурбувало влади США. Про це повідомив представник Білого дому Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу Fox News. Віце-президент заявив, що вони будуть спостерігати за розвитком подій.
Також помічник підкреслив, що американська влада буде "пильно стежити за її розвитком".
Крім того, представник Білого дому побажав Навальному якнайшвидшого одужання.
Дійсно, напередодні повідомлялося, що літак з німецькими лікарями з берлінської клініки Charite вилетить до Омська опівночі на 21 серпня, щоб рано вранці доставити Олексія Навального на лікування до Німеччини.
За даними видання Медуза, транспортний засіб направить організація Cinema for Peace Foundation, яка в 2018 році таким же чином доставила в ту саму клініку російського активіста Петра Верзилова (учасника Pussy Riot і видавця, отруєного в 2018 році).
При цьому невідомо, чи дозволять транспортування Навального лікарі омської лікарні.
Як повідомлялося раніше, якого було госпіталізовано в Омську Навальний знаходиться в стані природної коми.
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