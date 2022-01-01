США стежать за ситуацією з Навальним

Те, що сталося з Олексієм Навальним сильно стурбувало влади США. Про це повідомив представник Білого дому Роберт О'Брайен в ефірі телеканалу Fox News. Віце-президент заявив, що вони будуть спостерігати за розвитком подій.

Також помічник підкреслив, що американська влада буде "пильно стежити за її розвитком".

"Необхідно почекати, і ми побачимо, як буде розвиватися", - спрогнозував О'Брайен.

Крім того, представник Білого дому побажав Навальному якнайшвидшого одужання.

"Наскільки я розумію, сьогодні вночі він може бути доставлений до Німеччини, де буде проходити лікування, і я сподіваюся, що це призведе до його повного відновлення", - зазначив О'Брайен.

Дійсно, напередодні повідомлялося, що літак з німецькими лікарями з берлінської клініки Charite вилетить до Омська опівночі на 21 серпня, щоб рано вранці доставити Олексія Навального на лікування до Німеччини.

"Літак з фахівцями по пацієнтам, які перебувають в комі, вилітає сьогодні вночі. Якщо Навальний буде рано вранці транспортабельний, то літак негайно полетить до Берліна ", - було зазначено в повідомленні.

За даними видання Медуза, транспортний засіб направить організація Cinema for Peace Foundation, яка в 2018 році таким же чином доставила в ту саму клініку російського активіста Петра Верзилова (учасника Pussy Riot і видавця, отруєного в 2018 році).

При цьому невідомо, чи дозволять транспортування Навального лікарі омської лікарні.

Як повідомлялося раніше, якого було госпіталізовано в Омську Навальний знаходиться в стані природної коми.