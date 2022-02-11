США наполягають на створенні коаліції проти будівництва газопроводу "Північний потік-2"

Сполучені Штати Америки вважають газопровід "Північний потік-2" реальною загрозою для незалежності та безпеки Європи, тому планують створити міжнародну коаліцію проти російського проєкту.
Про це розповів державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке розмістили на сайті американського Держдепартаменту.
"Сполучені Штати Америки вважають, що трубопровід "Північний потік-2" реалізує підтримку Росії, створює ризик для Європи, робить її залежною від газу, який надходить з РФ, а також загрожує Україні", - зауважив державний секретар США.
"Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка запобігатиме цьому. Ми сподіваємося, що німецький уряд матиме таке ж бачення реальних наслідків для безпеки, які виникають внаслідок залежності від російського газу", - резюмував глава Держдепартаменту США.
Про це розповів державний секретар США Майкл Помпео в інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке розмістили на сайті американського Держдепартаменту.
"Сполучені Штати Америки вважають, що трубопровід "Північний потік-2" реалізує підтримку Росії, створює ризик для Європи, робить її залежною від газу, який надходить з РФ, а також загрожує Україні", - зауважив державний секретар США.
"Ми працюємо над тим, щоб створити коаліцію, яка запобігатиме цьому. Ми сподіваємося, що німецький уряд матиме таке ж бачення реальних наслідків для безпеки, які виникають внаслідок залежності від російського газу", - резюмував глава Держдепартаменту США.
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