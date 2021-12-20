США наполягають, щоб Росія покинула Крим

Посольство США в Україні розмістило заяву про те, що Росія повинна піти з Криму. Його текст був опублікований на офіційній сторінці дипвідомства в Twitter.

США звернулися до російської влади в Міжнародний день корінних народів світу: американські дипломати також відзначили жорстокі порушення прав кримських татар на півострові, які почалися відразу після захоплення Криму.

Крім того, в повідомленні зазначено, що Крим є суверенною українською територією, яку Росія повинна звільнити.

Своє повідомлення дипломати супроводили хештегом «КрімЦеУкраїна».

Повідомлення на сторінці відомства в соціальній мережі з'явилося вранці, однак реакції Москви на нього поки не було.

Нагадаємо, що півострів був захоплений 6 років тому в ході військової операції, яку провела Москва. З тих пір на російську владу були накладені економічні фінансові санкції які Росія намагається зняти.

Міжнародне співтовариство досі вважає півострів українською територією, закликаючи Москву вивести свої підрозділи і повернути контроль над півостровом Україні.