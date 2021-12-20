США і країни НАТО запевнили Україну в підтримці її військового потенціалу

Під час відеоконференції, на якій обговорювалася тема окупації українських земель, представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії висловили Україні свою всебічну підтримку.
Про це повідомив Пентагон.
У ньому також говориться, що "дестабілізаційні дії Росії підривають деескалацію напруженості, досягнуту завдяки угоді за посередництва ОБСЄ від 27 липня 2020 року".
Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування їхнього потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО", зазначив Пентагон.
З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі.
Учасники зустрічі "підтвердили свою прихильність забезпеченню підготовки та підтримки Збройних сил України для нарощування їхнього потенціалу, спрямованого на збереження територіальної цілісності країни і подальшого прогресу в напрямку оперативної сумісності з НАТО", зазначив Пентагон.
З боку США у зустрічі взяла участь виконувачка обов'язків заступника міністра оборони з політичних питань Аманда Дорі.
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