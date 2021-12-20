США і країни НАТО запевнили Україну в підтримці її військового потенціалу

10:01 08 квітень Київ, Україна

Під час відеоконференції, на якій обговорювалася тема окупації українських земель, представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Великобританії висловили Україні свою всебічну підтримку.

Про це повідомив Пентагон

"Лідери підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності і євроатлантичних устремлінь України, а також висловили стурбованість зростанням російської військової активності в регіоні", - йдеться в повідомленні.