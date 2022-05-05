Терміни постачання вакцини в Україну безпосередньо залежать від логістичних можливостей країни

11:53 07 грудня Київ, Україна

З ініціативи COVAX Україна може розраховувати на постачання близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусу, МОЗ заявку на отримання вже сформував. Подальші терміни, кількість вакцини, що постачатиметься, а також її виробники будуть залежати від логістичних можливостей нашої країни.



Про це розповів в.о. голови Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін.

"Це буде пробна стартова партія, щоб держава показала не тільки свої логістичні можливості, а щоб ми могли опрацювати всі логістичні питання з доставлення вакцини, забезпечення холодового ланцюга, кампанії вакцинації і так далі. Якщо держава справляється, йдуть такі постачання", - говорить Кузін.

За його словами, 7 грудня дедлайн, коли країна може подати запит на вакцину. Україна його вже сформувала. Ми можемо розраховувати на близько 8 млн доз, це 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, тому що одній людині треба вводити дві дози вакцини.



COVAX може постачати нам відразу кілька вакцин від різних виробників. Розподіл вакцини поки не відомий ні для однієї країни. Ми можемо отримати будь-яку.