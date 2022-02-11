Список білоруських політиків на застосування санкцій

18:29 21 вересень Київ, Україна

Видання ТАСС опублікувало інформацію, згідно з якою список білоруських політиків, проти яких введуть санкції - невідомий. Представники 27 країн Євросоюзу не змогли узгодити даний список. Однак міністри закордонних справ акцентують увагу, що персональні санкції за фальсифікацію результатів виборів, а також застосування насильства і порушень прав людини введені будуть.

Погодження списку заблокував Кіпр. Країна вимагає санкцій проти Туреччини через її дії в Середземному морі, про що агентству розповіло джерело в делегації однієї з європейських країн в Раді ЄС.

"Позиція Кіпру не змінилася, міністри не змогли узгодити чорний список. Питання тепер переходить на саміт в кінці цього тижня", - підкреслив політик.

Варто зазначити, раніше журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк зазначив, що міністри закордонних справ країн ЄС можуть не погодити санкції проти Білорусі, оскільки їх блокує Кіпр. Сполучені Штати та Євросоюз на цьому тижні спільно оголосять санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідес підкреслював, що країна не буде блокувати санкції проти Білорусі, а підтримає рішення Ради ЄС.