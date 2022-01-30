Рятувальники нагадали про головну причину пожеж в екосистемах

13:23 13 вересень Київ, Україна

В цьому році пожежі в лісах, заповідниках, на полях і торфовищах практично не припинялися. Як заявили в ДСНС, головною причиною загоряння є людський фактор. Виявляючи безвідповідальність і необережність, люди завдають шкоди не тільки екосистемі, а й перш за все собі.

"Причинами масштабних пожеж в природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття в лісах або спалюючи його на присадибних ділянках", - сказано в повідомленні.

На ліквідацію пожеж в екосистемах щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. Тому людей закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, що раніше в Харківській області загасили масштабну пожежу. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі, на місці залишається 46 осіб особового складу від ДСНС і 13 одиниць техніки.

Також повідомлялося, що на Луганщині ліквідували лісову пожежу. Загоряння біля Трьохізбенки та Старого Айдара, що спалахнули ще 2 вересня, вдалося згасити лише 7 числа.