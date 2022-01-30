Рятувальники нагадали про головну причину пожеж в екосистемах

В цьому році пожежі в лісах, заповідниках, на полях і торфовищах практично не припинялися. Як заявили в ДСНС, головною причиною загоряння є людський фактор. Виявляючи безвідповідальність і необережність, люди завдають шкоди не тільки екосистемі, а й перш за все собі.
На ліквідацію пожеж в екосистемах щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. Тому людей закликають не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, що раніше в Харківській області загасили масштабну пожежу. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 500 га, з них 100 га верхової пожежі, на місці залишається 46 осіб особового складу від ДСНС і 13 одиниць техніки.
Також повідомлялося, що на Луганщині ліквідували лісову пожежу. Загоряння біля Трьохізбенки та Старого Айдара, що спалахнули ще 2 вересня, вдалося згасити лише 7 числа.
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