Рада ЄС проведе екстрене засідання по Білорусі

14:09 12 серпень Київ, Україна

З ініціативи прем'єр-міністра Польщі, в п'ятницю, 14 серпня, пройде екстрене засідання глав МЗС країн Євросоюзу, на якому обговорять ситуацію в Білорусі.



Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтвердив скликання засідання.

"У п'ятницю вдень я скличу екстрене засідання Ради Евросюза, в форматі відеоконференції. Ми обговоримо актуальні питання і розглянемо ситуацію в Східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій в Лівані", - написав Боррель

Нагадаємо, в Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня. За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч чоловік. За офіційними даними, одна людина загинула.



За даними ЦВК Білорусі, на виборах президента 9 серпня, чинний глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановском - 10,9%. Остання 10 серпня подала в ЦВК країни скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. У вівторок, 11 серпня, стало відомо, що Тіхановском була змушена виїхати з Білорусі до Литви.