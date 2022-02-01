Рада нацбезпеки і оборони розгляне стратегію розвитку ОПК

15:17 12 травень Київ, Україна





Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) , яка 14 квітня була затверджена урядом, вже найближчим часом буде розглянута Радою нацбезпеки і оборони (РНБО). У разі затвердження документ буде направлений на підпис президенту.Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Безпека країни» розповів віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«На сьогодні завершено роботу над програмно-стратегічним документом. Йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України, яка 14 квітня була схвалена урядом і вже найближчим часом буде розглянута на засіданні РНБО. А також представлена президенту Володимиру Зеленському на затвердження в разі узгодження», - сказав Уруський.

За його словами, в документі сформовані пріоритети і цілі оборонної промисловості з урахуванням актуальних загроз. Серед головних пріоритетів - форсоване технічне переоснащення науково-виробничої бази, проведення підприємствами модернізації на основі впровадження новітніх технологій і забезпечення сучасних виробничих потужностей.



У той самий час головними цілями державної промислової політики є створення високотехнологічного, функціонального, збалансованого ОПК для задоволення потреб Збройних сил, забезпечення конкурентоспроможності та збільшення кількості робочих місць. Також стратегія передбачає створення агентства оборонних технологій.