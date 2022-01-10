Рада інфекціоніста: робити щеплення від грипу чи ні?

06:03 28 серпень Київ, Україна

Навчання в школах під час пандемії.

Лікар-інфекціоніст розповів, чи робити дітям щеплення від грипу

Валерія Драгомирова

У вересні по всій країні почнеться навчальний процес. У ситуації, що склалася пандемії лікарі-інфекціоністи рекомендують зробити щеплення від грипу.





Про це розповів лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта.



Діти до п'яти років вважаються найбільш вразливими до грипу, і саме вони входять в основну групу, яким рекомендується робити щеплення. А також люди, які старше 65 років.



"Але, якщо щеплення від грипу не входить в обов'язковий перелік і ви її зробите, є великий шанс, що ви перенесете це захворювання в легкій формі. І це дозволить лікарям зважувати ситуацію і приймати правильні діагностичні та клінічні рішення щодо лікування потенційного захворювання ", - розповів він.



Лікар також нагадав, що традиційно в Україні респіраторні захворювання починаються з другої половини жовтня. У цей період в Україні серйозно зростає захворюваність.



За словами Курпіта, вакцини від грипу на цей сезон в Україні поки немає, але вона з'явиться в другій половині вересня. Вже зараз її можна замовити.