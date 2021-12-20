Рада Церков виступила проти політизації меморіалу в Бабиному Яру

Меморіал жертвам нацизму і комунізму в Бабиному Яру не може бути використаний в будь-чиїх особистих або політичних інтересах.
Про це йдеться в заяві на сайті організації.
Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад. "Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал і спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі", - говорилося в зверненні.
З такими заявами релігійні організації виступили після заяви пресслужби Петра Порошенка, в якій він виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".
Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали низка священнослужителів. Серед них глава Православної церкви України Єпіфаній і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
З такими заявами релігійні організації виступили після заяви пресслужби Петра Порошенка, в якій він виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".
Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали низка священнослужителів. Серед них глава Православної церкви України Єпіфаній і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
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