Рада Церков виступила проти політизації меморіалу в Бабиному Яру

12:02 06 квітень Київ, Україна

Меморіал жертвам нацизму і комунізму в Бабиному Яру не може бути використаний в будь-чиїх особистих або політичних інтересах.

Про це йдеться в заяві на сайті організації.

"Плани і дії, спрямовані на меморіалізацію і гідне вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру не можуть бути використані у вузькополітичній боротьбі або для тимчасової політичної або геополітичної кон'юнктури. Також меморіалізація місця трагедії не може служити для задоволення чиїхось особистих амбіцій", - йдеться в заяві.

Раніше з подібним зверненням виступили лідери єврейських громад. "Серйозне занепокоєння викликає навішування політичних ярликів на меморіал і спроби використання теми вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру в політичній боротьбі", - говорилося в зверненні.



З такими заявами релігійні організації виступили після заяви пресслужби Петра Порошенка, в якій він виступив категорично проти будь-яких проєктів, які нібито просувають "люди, наближені до Путіна".



Заяву Всеукраїнської Ради Церков підписали низка священнослужителів. Серед них глава Православної церкви України Єпіфаній і глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.