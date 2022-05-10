Рада асоціації Україна-ЄС пройде в Брюсселі 11 лютого 2021

19:18 08 грудня Київ, Україна

В ході онлайн-зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Боррелем і комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, була затверджена дата проведення 7-го засідання Ради асоціації.

Про це повідомляє Урядовий портал, у вівторок, 8 грудня.

"Україна і Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС з фізичною участю делегацій в Брюсселі 11 лютого 2021 року", - заявив Шмигаль.

Також в ході зустрічі прем'єр-міністр запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції в ланцюжку виробництва і постачання продукції.

"Ми продовжуємо проводити системні реформи і глибокі перетворення. Європейська інтеграція є основою програми дій уряду, а виконання Угоди про асоціацію - є нашою дорожньою картою реформ", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр висловив надію, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії і сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.

"Очікую, що майбутня зустріч забезпечить прогрес в подальшому розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС, що буде відображено в підсумкових документах", - підкреслив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна-ЄС, багато з яких, за його словами, є досить амбітними і комплексними.



Сторони також домовилися докласти зусиль для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.