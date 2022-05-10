Рада асоціації Україна-ЄС пройде в Брюсселі 11 лютого 2021

В ході онлайн-зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з віцепрезидентом Єврокомісії Жозепом Боррелем і комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, була затверджена дата проведення 7-го засідання Ради асоціації.
Про це повідомляє Урядовий портал, у вівторок, 8 грудня.
Також в ході зустрічі прем'єр-міністр запропонував розглянути можливість налагодження діалогу між українськими та європейськими компаніями та асоціаціями з метою прискорення взаємної інтеграції в ланцюжку виробництва і постачання продукції.
Прем'єр висловив надію, що під час 7-го засідання Ради асоціації будуть обговорені пріоритетні напрямки взаємодії і сфери спільного інтересу для виконання Угоди про асоціацію та досягнення її цілей.
Глава уряду зазначив, що Україна очікує від засідання Ради асоціації узгодження спільних кроків, спрямованих на практичну реалізацію домовленостей саміту Україна-ЄС, багато з яких, за його словами, є досить амбітними і комплексними.
Сторони також домовилися докласти зусиль для підписання Угоди про Спільний авіаційний простір під час 7-го засідання Ради асоціації.
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