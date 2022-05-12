Рада FDA офіційно підтвердила безпеку і ефективність вакцини Pfizer

06:31 11 грудня Київ, Україна

Консультативна рада Управління контролю якості продуктів і медикаментів (FDA) 17 голосами з 22 підтвердила ефективність вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer.
 
"Консультативна рада FDA, проголосувавши 17 голосами "за", чотирма "проти" (один утримався), прийшла до висновку, що щеплення є безпечним і ефективним проти коронавірусу для людей старше 16 років", - наголошується в повідомленні.
Передбачається, що FDA найближчими днями врахує рекомендації, оприлюднені радниками. Це дозволить поширити в США мільйони доз вакцини, щоб почати щеплення медичних працівників та жителів будинків тривалого догляду.

Як очікується, широкий доступ до вакцини решта населення Сполучених Штатів отримає навесні.