Рада FDA офіційно підтвердила безпеку і ефективність вакцини Pfizer

Консультативна рада Управління контролю якості продуктів і медикаментів (FDA) 17 голосами з 22 підтвердила ефективність вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer.
Передбачається, що FDA найближчими днями врахує рекомендації, оприлюднені радниками. Це дозволить поширити в США мільйони доз вакцини, щоб почати щеплення медичних працівників та жителів будинків тривалого догляду.
Як очікується, широкий доступ до вакцини решта населення Сполучених Штатів отримає навесні.
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