Стан світової економіки. Чи варто боятися масових скорочень?

До кінця року країни можуть зіткнутися з новими економічними викликами, прогнозують бізнес-експерти. Про це в неділю, 6 вересня, пише Bloomberg з посиланням на опитаних експертів."Ми спостерігаємо піковий відскок. З цього моменту імпульс трохи згасає", - сказав радник по глобальній економіці Pacific Investment Management Йоахим Фелс.В умовах пандемії уряди вже вклали трильйони доларів в заходи підтримки, відзначило агентство. Завдяки цьому в США в серпні різко знизився рівень безробіття та покращилася ситуація на ринку житла, в Китаї відновлюється економіка, а в Німеччині зростає виробництво. Крім того, ринки, що розвиваються, отримали "перепочинок" через падіння курсу долара, вказало агентство.Однак експерти вважають, що зберегти позиції буде непросто."Влада повинна буде активізувати зусилля по стимулюванню економіки, в той час, як багато хто з них вже готовий пригальмувати заходи підтримки, які були введені в зв'язку з пандемією", - відзначили експерти.Так, ряд великих компаній заявили про майбутні скорочення. Серед них - виробник автомобілів Ford Motor Co і авіакомпанія United Airlines Holdings Inc.Водночас у Китаї споживачі як і раніше неохоче витрачають гроші, а найбільші банки країни повідомили про найгірше падіння прибутку за більш ніж десять років через зростання безнадійних боргів, зазначив Blomberg.За оцінкою професора Австралійського національного університету Уорріка Маккіббіна, пандемія коронавірусу до 2025 року може завдати світовій економіці збитків у розмірі близько 35 трлн. доларів."Необхідно прищепити досить велику частину населення, перш ніж економічні втрати почнуть знижуватися", - зазначив він.Однак навіть якщо вакцину від COVID-19 розроблять, знадобиться чимало часу для того, щоб зробити її доступною в усьому світі, попередив Маккіббін. Також експерти побоюються й другої хвилі коронавірусу, вказало агентство.Серед інших ризиків для економіки експерти називають і вибори в США."У цей час може посилитися напруга в стосунках між Сполученими Штатами та Китаєм. Це підірве довіру бізнесу", - зазначив Bloomberg.Раніше у Франції уряд представив проєкт плану перезапуску економіки в 100 млрд євро на тлі кризи через пандемію коронавірусу.