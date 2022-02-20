Відбулися перші нічні дебати Трампа та Байдена

05:49 30 вересень Київ, Україна

Президент США Дональд Трамп і колишній віцепрезидент Джо Байден провели свої Перші дебати. Вони пройшли в ніч на 30 вересня в Кейсовському університеті Західного резервного району в Клівленді (штат Огайо), повідомив "Голос Америки".

Ведучим став журналіст Fox News Кріс Уоллес. Він вибрав теми для дебатів: результати роботи обох політиків на високих посадах, призначення судді Верховного суду США, пандемія коронавірусної інфекції COVID-19, економіка, расові питання та насильство в американських містах, захист виборчого процесу.

Згідно з форматом, у кожного президента було по дві хвилини для відповіді, а згодом ведучий ставив додаткові питання, які спрямовані на те, щоб розігріти дискусію.



Підбір тем розкритикували демократи - більше як 30 сенаторів зажадали включити питання подолання зміни клімату.



Як пише Assoсiated Press, штаб Байдена применшує значення дебатів, вважаючи, що питання про підірвану економіку та пандемію можуть бути незручними для Трампа. У штабі чинного президента США обіграли масштаб заходу - там вважають, що він буде переломним моментом перегонів, а Трамп завдасть шкоди рейтингу Байдена.



Дебати почалися вчора о 21.40 по Вашингтону (30 вересня о 3.40 за Києвом) і тривали 90 хвилин.



Дебати у Клівленді стали першими з трьох раундів очних зустрічей Трампа та Байдена. З розкладу слідує, що другі дебати відбудуться 15 жовтня в Майамі (штат Флорида), а треті - в Нешвіллі (штат Теннессі) 22 жовтня.